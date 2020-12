(Di giovedì 17 dicembre 2020) Se si vuol parlare di ripresa, il primo presupposto è ridurre le tasse, non introdurne di nuove, dichiara il deputato Andrea Mandelli (FI)

FirenzePost : Manovra: tolto emandamento che introduce patrimoniale, vince il centrodestra -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra tolto

Firenze Post

Se si vuol parlare di ripresa, il primo presupposto è ridurre le tasse, non introdurne di nuove, dichiara il deputato Andrea Mandelli (FI) ...Non potevo più avvolgere la vela, il vento stava aumentando. Dovevo effettuare una riparazione d’emergenza che, per fortuna, è riuscita ...