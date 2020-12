Manovra: 3.500 euro di incentivi per auto elettriche, ibride ed euro 6 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il pacchetto auto che sarà inerito in Manovra 'si basa sul rifinanziamento di quanto già previsto nel decreto Rilancio e vede confermato l'extra bonus di duemila euro per veicoli elettrici e ibridi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il pacchettoche sarà inerito in'si basa sul rifinanziamento di quanto già previsto nel decreto Rilancio e vede confermato l'extra bonus di duemilaper veicoli elettrici e ibridi, ...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Manovra: 3.500 euro di incentivi per auto elettriche, ibride ed euro 6 #Manovra - GiulivoGiovanni : RT @MediasetTgcom24: Manovra: 3.500 euro di incentivi per auto elettriche, ibride ed euro 6 #Manovra - Core11064017 : RT @MediasetTgcom24: Manovra: 3.500 euro di incentivi per auto elettriche, ibride ed euro 6 #Manovra - MediasetTgcom24 : Manovra: 3.500 euro di incentivi per auto elettriche, ibride ed euro 6 #Manovra - Luca_Zunino : RT @lautomobile_ACI: #Manovra, tornano gli #incentivi #auto per il 2021. Il #governo si appresta a rifinanziare gli aiuti all'acquisto con… -