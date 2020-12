Manchester United, nel segno dei Rooney: il sogno di Kai! Il figlio di Wayne firma con i Red Devils (Di venerdì 18 dicembre 2020) Rooney arriva al Manchester United.Barcellona, Mata strizza l’occhio a Messi: “Leo in Premier League? Spero vada al Manchester giusto”Tutto vero, nessun errore. Il figlio della nota ex stella dei Red Devils ha firmato oggi il suo primo contratto con la società britannica, aprendo ufficialmente l'era Rooney 2.0. Kai Rooney - alla sola età di 11 anni - entra dunque a far parte delle fila dello United, come anche annunciato dal padre tramite un post diramato tramite i suoi canali social. Il marcatore record anche della nazionale inglese ha voluto celebrare questo indimenticabile momento con forti e sentite parole, con le quali ha accompagnato l'immagine della firma da parte del giovane undicenne: ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020)arriva al.Barcellona, Mata strizza l’occhio a Messi: “Leo in Premier League? Spero vada algiusto”Tutto vero, nessun errore. Ildella nota ex stella dei Redhato oggi il suo primo contratto con la società britannica, aprendo ufficialmente l'era2.0. Kai- alla sola età di 11 anni - entra dunque a far parte delle fila dello, come anche annunciato dal padre tramite un post diramato tramite i suoi canali social. Il marcatore record anche della nazionale inglese ha voluto celebrare questo indimenticabile momento con forti e sentite parole, con le quali ha accompagnato l'immagine dellada parte del giovane undicenne: ...

tancredipalmeri : Comunque notevole che Agnelli parli di Dybala come capitano futuro, quando è ancora juventino solo per aver rifiuta… - ManUtdMEN : Juventus 'open' to Cristiano Ronaldo and Paul Pogba swap deal #mufc - zazoomblog : Premier il Manchester United rimonta lo Sheff. United e sale a -1 dalla zona Champions - #Premier #Manchester… - Mediagol : Manchester United, nel segno dei Rooney: il sogno di Kai! Il figlio di Wayne firma con i Red Devils… - Daniele20052013 : Premier League: rimonta del Manchester United contro l'ultima in classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Rashford, una doppietta da record! E lo United riaggancia Ancelotti La Gazzetta dello Sport Premier: doppietta Rashford, United 3-2 a Sheffield

Successo del Manchester United in un match della tredicesima giornata della Premier League. La squadra di Ole Gunnar Solskjær si è imposta 3-2 in casa dello Sheffield United, passato in vantaggio in a ...

Lo Stadio San Paolo diventa Stadio Diego Armando Maradona. Anche se un gruppo di preti non è d’accordo

Nel recente passato era accaduto con Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona. Stasera è bastata la Fiorentina per strapazzare la Roma allenata da Di... Importanti decisioni del Consiglio Federal ...

Successo del Manchester United in un match della tredicesima giornata della Premier League. La squadra di Ole Gunnar Solskjær si è imposta 3-2 in casa dello Sheffield United, passato in vantaggio in a ...Nel recente passato era accaduto con Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona. Stasera è bastata la Fiorentina per strapazzare la Roma allenata da Di... Importanti decisioni del Consiglio Federal ...