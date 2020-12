Manchester United, clamoroso Cavani: la FA accusa di razzismo il Matador, ecco come stanno le cose (Di giovedì 17 dicembre 2020) Edinson Cavani accusato di razzismo.L'attaccante uruguaiano del Manchester United, è stato accusato formalmente dalla FA, la federcalcio inglese, di condotta razzista per un termine usato sui propri social: il Matador, nei giorni scorsi, aveva infatti scritto «Gracias negrito!» come risposta a un tifoso in una story sul proprio profilo Instagram. I tifosi hanno subito notato la gaffe, costringendo l'uruguaiano a cancellare il commento poco dopo, l'affermazione in questione, però, non è sfuggita agli ordini competenti, che dopo aver svolto i propri accertamenti hanno fatto partire formalmente l'accusa.Cavani adesso, avrà tempo fino al 4 gennaio per presentare una propria difesa agli organi federali. Nel frattempo, il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Edinsonto di.L'attaccante uruguaiano del, è statoto formalmente dalla FA, la federcalcio inglese, di condotta razzista per un termine usato sui propri social: il, nei giorni scorsi, aveva infatti scritto «Gracias negrito!»risposta a un tifoso in una story sul proprio profilo Instagram. I tifosi hanno subito notato la gaffe, costringendo l'uruguaiano a cancellare il commento poco dopo, l'affermazione in questione, però, non è sfuggita agli ordini competenti, che dopo aver svolto i propri accertamenti hanno fatto partire formalmente l'adesso, avrà tempo fino al 4 gennaio per presentare una propria difesa agli organi federali. Nel frattempo, il ...

