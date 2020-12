Malattie rare: da Bofrost 300mila euro a Telethon per ricerca (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Un contributo di 300mila euro per sostenere i ricercatori italiani in prima fila nella lotta alle Malattie genetiche rare. È la cifra che Bofrost donerà alla Fondazione Telethon. Per l'ottavo anno consecutivo l'azienda italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate si è impegnata a dare il proprio contributo alla maratona Telethon coinvolgendo nell'azione di solidarietà i propri collaboratori e i clienti. "La cifra raccolta, infatti, è frutto della vendita di alcuni prodotti speciali natalizi e delle donazioni volontarie raccolte fra clienti nei mesi di novembre e dicembre (che è possibile effettuare ancora fino a fine 2020)", sottolinea Bofrost. "Mai come in questo periodo è chiaro quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Un contributo diper sostenere itori italiani in prima fila nella lotta allegenetiche. È la cifra chedonerà alla Fondazione. Per l'ottavo anno consecutivo l'azienda italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate si è impegnata a dare il proprio contributo alla maratonacoinvolgendo nell'azione di solidarietà i propri collaboratori e i clienti. "La cifra raccolta, infatti, è frutto della vendita di alcuni prodotti speciali natalizi e delle donazioni volontarie raccolte fra clienti nei mesi di novembre e dicembre (che è possibile effettuare ancora fino a fine 2020)", sottolinea. "Mai come in questo periodo è chiaro quanto ...

