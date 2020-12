Malattia arteriosa periferica: assolti dispositivi con paclitaxel (Di giovedì 17 dicembre 2020) Malattia arteriosa periferica: i dispositivi rivestiti di paclitaxel sono stati scagionati dall’accusa di causare un aumento di mortalità Un’analisi intermedia dello studio svedese sull’eluizione dei farmaci nella Malattia arteriosa periferica (SWEDEPAD, Swedish Drug-Elution Trial in Peripheral Arterial Disease) mostra che, nei pazienti con Malattia arteriosa occlusiva degli arti inferiori, palloncini e stent rivestiti di paclitaxel… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020): irivestiti disono stati scagionati dall’accusa di causare un aumento di mortalità Un’analisi intermedia dello studio svedese sull’eluizione dei farmaci nella(SWEDEPAD, Swedish Drug-Elution Trial in Peripheral Arterial Disease) mostra che, nei pazienti conocclusiva degli arti inferiori, palloncini e stent rivestiti di… L'articolo Corriere Nazionale.

La sclerosi multipla è una malattia particolarmente complessa ... apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa e temperatura corporea) che verranno loro consegnati per l'uso a domicilio. I ...

Ipertensione arteriosa polmonare, Janssen Ital: al via la campagna di sensibilizzazione

ROMA- "Prende il via la campagna “La vita in un respiro”, realizzata con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'ipertensione arteriosa polmonare, malattia cardio-polmonare poco conosciuta e ...

