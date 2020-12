Maire Tecnimont accende le torri di Milano per augurare alla città un nuovo inizio insieme (Di giovedì 17 dicembre 2020) Milano, 17 dic. (Adnkronos) - Un messaggio rivolto a tutta la città per intraprendere il nuovo anno insieme: Maire Tecnimont illumina il suo quartier generale nel Complesso torri Garibaldi a Milano per lanciare un messaggio di incoraggiamento alla fine di un anno che ha cambiato la vita di tutti, per gli inevitabili impatti della pandemia da Covid-19. In occasione dell'anniversario dei 15 anni dalla propria costituzione, il Gruppo ha deciso quindi di radunare le sue oltre 9100 persone distribuite in 4 continenti in un unico abbraccio digitale e illuminare le proprie torri, Maire Tecnimont, per una settimana in occasione delle festività. Il quindicennale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020), 17 dic. (Adnkronos) - Un messaggio rivolto a tutta laper intraprendere ilannoillumina il suo quartier generale nel ComplessoGaribaldi aper lanciare un messaggio di incoraggiamentofine di un anno che ha cambiato la vita di tutti, per gli inevitabili impatti della pandemia da Covid-19. In occasione dell'anniversario dei 15 anni dpropria costituzione, il Gruppo ha deciso quindi di radunare le sue oltre 9100 persone distribuite in 4 continenti in un unico abbraccio digitale e illuminare le proprie, per una settimana in occasione delle festività. Il quindicennale di ...

Oil & Gas (-0,7%) – Inizio ottava positivo per Maire Tecnimont (+4,9%)

Giornata perlopiù positiva per le principali borse europee sostenute dall’imminente avvio delle vaccinazioni a seguito delle prime consegne del farmaco prodotto da Pfizer-BioNtech che ha recentemente ...

