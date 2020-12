Maiali Ogm | negli Usa ok all’allevamento per uso medico e alimentare del ‘Galsafe’ | è modificato per essere ‘ipoallergenico’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020)Stati Uniti è stato autorizzato il Galsafe, un maiale geneticamenteper. La Food and Drug Administration (Fda) ha dato il via libera al suo uso, autorizzando per la prima volta l’utilizzo di un animale per fini sia alimentari che farmaceutici, che in questo caso vanno dalla produzione di eparina all’uso di organi e tessuti per i trapianti. Il maiale Galsafe, prodotto dall’azienda Revivicor, non è il primo animale transgenico che ha avuto il via libera oltreoceano e va ad aggiungersi alle capre che producono un particolare principio attivo nel proprio latte approvate nel 2009 e alle galline che fanno uova con delle proteine utilizzabili come farmaci del 2015. Lo stesso anno furono approvati anche i salmoni transgenici che crescono più in fretta. Questo è però il primo caso di ...