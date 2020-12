“Madre di me**”. La toccante confessione di Alba Parietti dopo l’uscita di Francesco Oppini: “Mi succede ogni giorno…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si torna a parlare di Alba Parietti, partendo dal figlio Francesco Oppini che è stato uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Ma come sempre, il figlio non è nulla senza la mamma e qui abbiamo una super mamma. Eppure per Alba Parietti non è però stato semplice parare il colpo dei gossip e delle isterie dei social e del web, tanto da non aver nascosto di aver sofferto molto per alcuni messaggi vergognosi che le sono stati inviati. In particolare la Parietti ha subito degli attacchi gratuiti per come si era espressa sul rapporto tra il figlio e Tommaso Zorzi, che secondo alcuni sarebbe ostacolato da Alba, cosa non assolutamente vera. “Mi scrivono che sono una Madre ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si torna a parlare di, partendo dal figlioche è stato uno dei concorrenti più interessanti di questa edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Ma come sempre, il figlio non è nulla senza la mamma e qui abbiamo una super mamma. Eppure pernon è però stato semplice parare il colpo dei gossip e delle isterie dei social e del web, tanto da non aver nascosto di aver sofferto molto per alcuni messaggi vergognosi che le sono stati inviati. In particolare laha subito degli attacchi gratuiti per come si era espressa sul rapporto tra il figlio e Tommaso Zorzi, che secondo alcuni sarebbe ostacolato da, cosa non assolutamente vera. “Mi scrivono che sono una...

SENIGALLIA - Nemmeno il Covid ha potuto dividere Nanda e Mario, uniti da oltre cinquant’anni di matrimonio. Sono stati ricoverati in ospedale lo stesso giorno: il 27 novembre.

Non lasciate morire mia madre così…

La lettera della figlia di una donna ospite in una Residenza Sanitaria Assistenziale. Articolo di Patrizia Cecconi ...

SENIGALLIA - Nemmeno il Covid ha potuto dividere Nanda e Mario, uniti da oltre cinquant'anni di matrimonio. Sono stati ricoverati in ospedale lo stesso giorno: il 27 novembre. La lettera della figlia di una donna ospite in una Residenza Sanitaria Assistenziale.