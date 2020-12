Macron positivo al Covid Il presidente della Francia starà in isolamento sette giorni

you_trend : ?? #BREAKING #Francia, il Presidente #Macron è risultato positivo al #coronavirus - MediasetTgcom24 : Macron positivo al Covid - SputnikMundo : ?Macron da positivo al COVID-19?? - CaterinaDoglio : RT @isabbah: Macron positivo al #Covid19 - SmorfiaDigitale : Francia, Macron positivo al Covid. Azzolina: Un dovere del Paese riaprire le scu... -

Ultime Notizie dalla rete : Macron positivo

Il primo ministro francese Jean Castex è stato posto in isolamento dopo che il presidente francese Emmanuel Macron è stato ...This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your ...