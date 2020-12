Macron Positivo al Covid, il Presidente Contagiato al Vertice Ue di Bruxelles (Di giovedì 17 dicembre 2020) Anche il Presidente della repubblica francese Emmanuel Macron è risultato Positivo al Covid. Dopo i primi sintomi, Macron è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito Positivo. Il Presidente dovrà ora restare in quarantena per sette giorni. In Francia le prime vaccinazioni dovrebbero iniziare a fine dicembre. Il paese è stato fortemente colpito dal Leggi su youreduaction (Di giovedì 17 dicembre 2020) Anche ildella repubblica francese Emmanuelè risultatoal. Dopo i primi sintomi,è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito. Ildovrà ora restare in quarantena per sette giorni. In Francia le prime vaccinazioni dovrebbero iniziare a fine dicembre. Il paese è stato fortemente colpito dal

you_trend : ?? #BREAKING #Francia, il Presidente #Macron è risultato positivo al #coronavirus - MediasetTgcom24 : Macron positivo al Covid - SkyTG24 : Emmanuel Macron positivo al Coronavirus - RenzoCianchetti : RT @valy_s: #Macron positivo al #Covid19 e tutti i capi di stato/gov che lo hanno incontrato, da #Sanchez a #Merkel e persino sua moglie Br… - tg2rai : Oltre 18.000 i nuovi casi in Italia, 683 le vittime. In Francia, positivo Macron. Lockdown anche in Polonia. Vacci… -