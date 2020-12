Macron positivo al Covid | autoisolamento per 7 giorni

Leggi su dire

(Di giovedì 17 dicembre 2020) ROMA – Il presidente Emmanuel Macron è risultato positivo al Sars-Cov-2. Lo ha confermato in una nota l’Eliseo, aggiungendo che il capo dello Stato si e’ sottoposto al test “al manifestarsi dei primi sintomi” e che ora si mettera’ in autoisolamento per sette giorni “ma continuera’ a lavorare e assicurare le sue attivita’ a distanza”.