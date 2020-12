Macerata | precipita nel vuoto | muore operaio di 44 anni

Leggi su ck12

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La vittima stava lavorando su una tettoia, quando questa improvvisamente ha ceduto. Dopo un volo di 10 metri, per lui non c’è stato nulla da fare. Ambulanza (Getty Images)La vittima è Simone Santinelli, di 44, originario della provincia di Modena ma residente a Corridonia, in provincia di. Lascia una moglie e una figlia. Leggi anche -> Terremoto: scossa a Milano, popolazione nel panicoda tettoia di amianto:di 44Ennesimo incidente sul luogo di lavoro. Questa volta la vittima è Simone Santinelli, residente nella provincia di. Il 44ene stava lavorando questa mattina in un cantiere a Stella di Monsampolo, in provincia di Ascoli Piceno, per conto di una ditta di Fermo che si occupa di smaltimento di ...