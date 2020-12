“Ma sei seria?”. Giulia Salemi al GF Vip sciocca persino i coinquilini. Cosa è successo nella Casa (Di giovedì 17 dicembre 2020) La geografia, si sa, è una materia ostica che spesso inganna molte persone. Recentemente anche dalla Casa del Grande Fratello Vip abbiamo avuto conferme che pure Giulia Salemi non è proprio ferrata sull’argomento. Mentre parlava con Tommaso Zorzi l’influencer e modella ha dimostrato di avere diverse lacune in questa materia. Quando Tommaso l’ha interrogata su isole e regioni italiane ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori. Giulia ha infatti prima posizionato l’Isola del Giglio, provincia di Grosseto in Toscana, nell’Italia del centro-sud. Poi si è ‘corretta’ attribuendola alla Liguria. Ma le gaffe non finiscono qui. Parlando dell’Isola d’Elba, provincia di Livorno in Toscana, Giulia si è detta convinta che l’isola fosse in Puglia, per poi dare la sua risposta definitiva: l’Isola di Ponza è in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) La geografia, si sa, è una materia ostica che spesso inganna molte persone. Recentemente anche dalladel Grande Fratello Vip abbiamo avuto conferme che purenon è proprio ferrata sull’argomento. Mentre parlava con Tommaso Zorzi l’influencer e modella ha dimostrato di avere diverse lacune in questa materia. Quando Tommaso l’ha interrogata su isole e regioni italiane ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori.ha infatti prima posizionato l’Isola del Giglio, provincia di Grosseto in Toscana, nell’Italia del centro-sud. Poi si è ‘corretta’ attribuendola alla Liguria. Ma le gaffe non finiscono qui. Parlando dell’Isola d’Elba, provincia di Livorno in Toscana,si è detta convinta che l’isola fosse in Puglia, per poi dare la sua risposta definitiva: l’Isola di Ponza è in ...

CarloneDaniela : RT @CarloneDaniela: C'è un'unica verità che descrivi: 'non dobbiamo colpevolizzare i cittadini'. E noi cittadini sappiamo chi ha le maggio… - CoronaLupo : RT @CarloneDaniela: C'è un'unica verità che descrivi: 'non dobbiamo colpevolizzare i cittadini'. E noi cittadini sappiamo chi ha le maggio… - CarieriF : RT @CarloneDaniela: C'è un'unica verità che descrivi: 'non dobbiamo colpevolizzare i cittadini'. E noi cittadini sappiamo chi ha le maggio… - AnnaMar74773335 : RT @CarloneDaniela: C'è un'unica verità che descrivi: 'non dobbiamo colpevolizzare i cittadini'. E noi cittadini sappiamo chi ha le maggio… - Jenni79430950 : RT @CarloneDaniela: C'è un'unica verità che descrivi: 'non dobbiamo colpevolizzare i cittadini'. E noi cittadini sappiamo chi ha le maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : sei seria Belotti è il Premio Gaetano Scirea. Mariella: "Bravo Andrea, sei serio" Tuttosport La lettera di Renzi a Conte: " Non tiriamo a campare, vogliamo cambiare"

La situazione è seria, Presidente. Abbiamo il più alto numero di morti ... Tutte sfide che la presidenza di turno del G20, altissimo onore cui sei chiamato, deve affrontare. Investiamo davvero sulla ...

Covid, in Alaska segnalata una "seria reazione allergica" al vaccino: la donna ora sta bene

Una operatrice sanitaria di mezza età ha avuto ieri una grave reazione allergica in Alaska dopo che gli è stato somministrato il vaccino anti Covid della ...

La situazione è seria, Presidente. Abbiamo il più alto numero di morti ... Tutte sfide che la presidenza di turno del G20, altissimo onore cui sei chiamato, deve affrontare. Investiamo davvero sulla ...Una operatrice sanitaria di mezza età ha avuto ieri una grave reazione allergica in Alaska dopo che gli è stato somministrato il vaccino anti Covid della ...