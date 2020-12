“Ma che hai fatto?”. Da sempre tra le vip più stilose e invidiate, cambio look estremo. Il marito rassegnato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Avevate mai visto una principessa punk finora? Nessuno avrebbe mai pensato potesse accadere, ma a quanto pare il 2020 non ha ancora smesso di regalarci eventi del tutto inaspettati. La meravigliosa Charlene Wittstock, ormai meglio conosciuta come Charlene di Monaco, si è presentata ad un importante evento pubblico sfoggiando un taglio che ha letteralmente sconvolto il pubblico. Per carità, innanzi tutto è doveroso premiare Charlene Wittstock per la scelta originale quanto del tutto inedita. Ma cos’avrà mai pensato e detto il principe Alberto II di Monaco quando la sua fedele consorte gli ha mostrato per la prima volta il suo nuovo look? La coppia è convolata a nozze il 1 luglio 2011, ma si conoscevano dal 2001 e nell’anno 2006 si erano già legati sentimentalmente. In realtà non è la prima volta che Charlene Wittstock sfoggia un taglio corto, probabilmente il ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 17 dicembre 2020) Avevate mai visto una principessa punk finora? Nessuno avrebbe mai pensato potesse accadere, ma a quanto pare il 2020 non ha ancora smesso di regalarci eventi del tutto inaspettati. La meravigliosa Charlene Wittstock, ormai meglio conosciuta come Charlene di Monaco, si è presentata ad un importante evento pubblico sfoggiando un taglio che ha letteralmente sconvolto il pubblico. Per carità, innanzi tutto è doveroso premiare Charlene Wittstock per la scelta originale quanto del tutto inedita. Ma cos’avrà mai pensato e detto il principe Alberto II di Monaco quando la sua fedele consorte gli ha mostrato per la prima volta il suo nuovo? La coppia è convolata a nozze il 1 luglio 2011, ma si conoscevano dal 2001 e nell’anno 2006 si erano già legati sentimentalmente. In realtà non è la prima volta che Charlene Wittstock sfoggia un taglio corto, probabilmente il ...

Matteo Salvini rilancia ancora la bufala del virus cinese creato in laboratorio: “Quando avremo sconfitto questa bestia maledetta dovremo però andare a guardare dove è tutto cominciato.

Salvini in Senato rilancia di nuovo la bufala del virus creato in un laboratorio cinese

