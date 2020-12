L'uomo nell'ombra, la terza giovinezza di Roman Polanski "alla Hitchcock" (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'uomo nell'ombra Raimovie ore 23.05 Con Ewan Mc Gregor, Pierce Brosnan e Kim Cattrall. Regia di Roman Polanski. Produzione Gran Bretagna 2010. Durata: 2 ore LA TRAMA. Un giornalista è assunto da un uomo politico ex presidente del consiglio perché gli scriva l'autobiografia (dovrà fare da ghost writer). Il giornalista non può sapere che sta infilandosi in un intrigo omicida. Comincia a capire quando recatosi nell'isola dove risiede il politico viene a sapere che un suo predecessore è misteriosamente scomparso. Poi scompare il presidente e infine anche lui. PERCHE' VEDERLO. Perché Polanski avviato all'ottantina si dimostra in terza giovinezza affrontando una trama alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Raimovie ore 23.05 Con Ewan Mc Gregor, Pierce Brosnan e Kim Cattrall. Regia di. Produzione Gran Bretagna 2010. Durata: 2 ore LA TRAMA. Un giornalista è assunto da unpolitico ex presidente del consiglio perché gli scriva l'autobiografia (dovrà fare da ghost writer). Il giornalista non può sapere che sta infilandosi in un intrigo omicida. Comincia a capire quando recatosi'isola dove risiede il politico viene a sapere che un suo predecessore è misteriosamente scomparso. Poi scompare il presidente e infine anche lui. PERCHE' VEDERLO. Perchéavviato all'ottantina si dimostra inaffrontando una trama...

