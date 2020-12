L’uomo che ha indovinato la password di Trump su Twitter è stato prosciolto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Victor Gevers era riuscito a entrare nell'account usando la password "maga2020!", ma secondo le autorità olandesi l'ha fatto per ragioni etiche Leggi su ilpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Victor Gevers era riuscito a entrare nell'account usando la"maga2020!", ma secondo le autorità olandesi l'ha fatto per ragioni etiche

Radio3tweet : Non esiste un'arte capace di simulare la vita come fa il cinema: Manoel De Oliveira, l'uomo che ha duettato con la… - matteosalvinimi : “Non ci ho pensato troppo, è stato un gesto istintivo. Credo che chiunque, in quella situazione, avrebbe fatto lo s… - ZZiliani : Ma che bellezza: oggi, dopo l’uscita dal campo di PSG e Basaksehir per la frase razzista del quarto uomo, tutti ant… - nopost3b : E il monopattino? L'uomo che vendeva la sua faccia da coglione, ma non lo era affatto... - S_O_G_S : RT @nahjolbalaqe110: E un giorno l’Imam °Alì (as) sentì la voce di un uomo appartenente ai Kawarij mentre pregava e recitava il Corano. Dis… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo che : “Non possiamo fare a meno dell’innovazione digitale nella sclerosi multipla†Yahoo Notizie