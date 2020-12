L’ultimo matrimonio “reale” del 2020 | Philippos di Grecia ha detto sì

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Altro che grosso e grassogreco! Le nozze di, figlio delre diCostantino II, con la borghese Nina Flohr sono state quanto di più sobrio si potesse immaginare. Basti pensare che alla cerimonia civile in un resort a Saint Moritz sono stati ammessi soltanto due invitati: il papà dello sposo e quello della sposa. Un semplice tailleur panna per Nina, completo scuro per: anche nei look gli sposi hanno scelto di essere low profile. Fidanzati ufficialmente dalla scorsa estate, i due non hanno voluto rinunciare a giurarsi amore eterno, e se la pandemia impone di limitare il numero degli invitati, loro hanno applicato le regole alla lettera. Solo due e ben distanziati tra loro: per lo sfarzo ci sarà tempo più avanti, quando (si suppone) celebreranno con rito ...