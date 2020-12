Luca Barbarossa | età | altezza | peso | l’amata moglie francese | i 3 figli

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Non solo un grandissimo cantante ma anche brillante paroliere, conduttore radiofonico, personaggio televisivo e molto altro ancora.ha esordito nel 1981 con l’omonimo primo disco, inaugurando così una carriera da sogno che è difficile persino da riassumere. Pensare che ha iniziato la sua gavetta per strada, esibendosi in uno dei luoghi più belli della Capitale: Piazza Navona. Il talent scout che l’ha notato per primo è stato il famoso produttore Gianni Ravera (1920-1986), permettendogli poi di partecipare al Festival di Castrocaro. Agli inizifaceva da spalla ai concerti di Riccardo Cocciante. Indimenticabile il singolo con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1992, Portami a ballare. Nel 2012 ha anche debuttato in televisione con Max Giusti in Super Club. Cerchiamo di conoscere ...