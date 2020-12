Lotta, Coppa del Mondo 2020: Frank Chamizo beffato in finale dal russo Zhamalov, out gli ultimi tre azzurri dello stile libero (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si interrompe proprio sul più bello, a 2? dal termine della finalissima, la cavalcata di Frank Chamizo nella categoria -74 kg stile libero alla World Cup 2020 di Belgrado, evento sostitutivo dei Campionati Mondiali a causa dell’assenza di un numero sufficiente di Paesi di alto livello in loco per problematiche legate al Covid-19. L’Italia chiude la manifestazione con un solo podio, ottenuto proprio dal nativo di Matanzas, alla luce della prematura uscita di scena nelle eliminatorie da parte di Abdellatif Mansour (65), Aron Caneva (79) e Abraham Conyedo Ruano (97). Chamizo, campione europeo in carica e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio 2016 (nei 65 kg), ha disputato un buon incontro in finale contro il russo Razambek Zhamalov ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Si interrompe proprio sul più bello, a 2? dal termine della finalissima, la cavalcata dinella categoria -74 kgalla World Cupdi Belgrado, evento sostitutivo dei Campionati Mondiali a causa dell’assenza di un numero sufficiente di Paesi di alto livello in loco per problematiche legate al Covid-19. L’Italia chiude la manifestazione con un solo podio, ottenuto proprio dal nativo di Matanzas, alla luce della prematura uscita di scena nelle eliminatorie da parte di Abdellatif Mansour (65), Aron Caneva (79) e Abraham Conyedo Ruano (97)., campione europeo in carica e medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Rio 2016 (nei 65 kg), ha disputato un buon incontro incontro ilRazambek...

Si interrompe proprio sul più bello, a 2" dal termine della finalissima, la cavalcata di Frank Chamizo nella categoria -74 kg stile libero alla World Cup 2020 di Belgrado, evento sostitutivo dei Campi ...

