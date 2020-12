“Loro 2…”. Elisabetta Gregoraci, parla l’ex e vuota il sacco: la verità sulla vita privata della showgirl viene a galla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci che, sebbene uscita dalla casa del Grande Fratello, continua a tenere banco. Sotto i riflettori ancora la sua storia con Mino Magli che, tra le altre cose e oltre ad essersi presentato come ex fidanzato di ELi, aveva affermato che mentre Flavio Briatore era ricoverato in ospedale, la vippona passava le notti con lui. “Sono uscito allo scoperto dopo 13 anni. Prima di espormi ho provato a mandare dei messaggi ad Elisabetta. Il primo l’ha letto e non ha risposto. Per il secondo mi ha bloccato appena ho scritto ‘Sono Mino Magli’. Dopo 13 anni ho scoperto che nel 2006 e 2007 mi dimostrava molto amore, ma in realtà c’era un condominio. Un condominio significa tutta sta gente che ha dichiarato che stava con lei quando stava anche con me e Flavio. Non sono stato io ad umiliare lei o Briatore, ma è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Non c’è pace perche, sebbene uscita dalla casa del Grande Fratello, continua a tenere banco. Sotto i riflettori ancora la sua storia con Mino Magli che, tra le altre cose e oltre ad essersi presentato come ex fidanzato di ELi, aveva affermato che mentre Flavio Briatore era ricoverato in ospedale, la vippona passava le notti con lui. “Sono uscito allo scoperto dopo 13 anni. Prima di espormi ho provato a mandare dei messaggi ad. Il primo l’ha letto e non ha risposto. Per il secondo mi ha bloccato appena ho scritto ‘Sono Mino Magli’. Dopo 13 anni ho scoperto che nel 2006 e 2007 mi dimostrava molto amore, ma in realtà c’era un condominio. Un condominio significa tutta sta gente che ha dichiarato che stava con lei quando stava anche con me e Flavio. Non sono stato io ad umiliare lei o Briatore, ma è stata ...

serperuta : @Borsapretporter Non vedo perché non possano dirglielo. Oppini che tirano sempre in ballo era l'unico che riprendev… - CambiamentoDel : Tutti i tabloid hanno raccontato per filo e per segno il mini tour inglese di William e Kate sul treno della regina… - Gianna71721612 : #prelemi affidiamoci al loro rapporto d'amicizia, non ci sarà mai niente di più, Giulia non si può sentire il rimpi… - alessia5512 : @ipocodriaca Il loro problema é che non hanno più Elisabetta in casa, il pensiero di vedere momenti di Pier con un’… - eggscornspride : @pazzeskaroma Stanno diventando ossessivi e pesanti. La loro vita ruota intorno ad Elisabetta e Pier, poi vengono d… -