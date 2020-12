Lockdown in Italia, Boccia: “Zona rossa a Natale? Ormai ci siamo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lockdown in Italia, sono ore decisive. A Sky TG24, il ministro Boccia ha precisato che si va verso la Zona rossa a Natale Continuano i lunghi dialoghi tra i vertici del Governo per capire come agire nel periodo di festività natalizie. Che Ormai ci sarà un nuovo mini Lockdown è cosa certa, resta solo da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020)in, sono ore decisive. A Sky TG24, il ministroha precisato che si va verso laContinuano i lunghi dialoghi tra i vertici del Governo per capire come agire nel periodo di festività natalizie. Checi sarà un nuovo miniè cosa certa, resta solo da L'articolo proviene da Inews.it.

