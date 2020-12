Locazioni brevi e strutture ricettive: cosa cambia e novità fiscali in Legge di bilancio 2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) La Legge di bilancio 2021 interviene sulla tassazione degli affitti brevi o Locazioni brevi, ovvero quelli di durata non superiore a 30 giorni. In particolare si prevede a partire dal 2021, che se il proprietario affitta più di 4 appartamenti, si configura attività d’impresa e di conseguenza si dovrà procedere ad aprire la partita Iva. Con la prossima manovra, la cedolare secca al 21% sugli affitti brevi, potrà dunque essere applicata per un massimo di 4 immobili, oltre questo numero, si parlerà di attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile. Tra le altre novità da segnalare, vi è l’abrogazione del comma 3 dell’art.4 del D.L. n. 50/2017, con il quale era prevista l’adozione di un regolamento deputato a ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ladiinterviene sulla tassazione degli affitti, ovvero quelli di durata non superiore a 30 giorni. In particolare si prevede a partire dal, che se il proprietario affitta più di 4 appartamenti, si configura attività d’impresa e di conseguenza si dovrà procedere ad aprire la partita Iva. Con la prossima manovra, la cedolare secca al 21% sugli affitti, potrà dunque essere applicata per un massimo di 4 immobili, oltre questo numero, si parlerà di attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile. Tra le altreda segnalare, vi è l’abrogazione del comma 3 dell’art.4 del D.L. n. 50/2017, con il quale era prevista l’adozione di un regolamento deputato a ...

La Legge di Bilancio 2021 interviene sulla tassazione degli affitti brevi o locazioni brevi, ovvero quelli di durata non superiore a 30 giorni. In particolare si prevede a partire dal 2021, che se il ...

