Lo stesso cielo | il testo di Desideri | i finalisti di Sanremo Giovani

Desideri sono il duo finalista di Sanremo Giovani, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell'Ariston con l'arrivo di una nuova edizione del Festival di Sanremo. I Desideri partecipano con il brano Lo stesso cielo. Ecco il testo della canzone: Yaa Io ti guardavo e tremavi Con le mani frenavi I miei baci Non avevi paura di me Ma solo di aprire il tuo cuore agli estranei Ancora una volta Puoi farlo per l'ultima volta Sono anch'io come te È lo stesso dolore che avevo negli occhi E che mi ha fatto crescere Nelle notti davanti a un computer Mille storie con frasi incompiute Non riuscivi mai a chiedere aiuto E scappavi cercando un riparo sicuro Dalla gente, peggio delle iene Non volevi più farti

