Lo spot del governo per il vaccino è copiato da un altro video. Il quasi plagio di Boeri (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – “L’Italia rinasce con un fiore”. E’ questo lo slogan dello spot del governo che servirà a spiegare agli italiani la bontà del vaccino. Il simbolo della primula è stato ideato dall’architetto Stefano Boeri (fratello dell’ex presidente Inps Tito) su richiesta del commissario straordinario dell’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. “Insieme ad un team di consulenti e a titolo gratuito abbiamo ideato e sviluppato il concept architettonico e comunicativo alla base della campagna di vaccinazione anti Covid-19? spiega sul proprio sito lo stesso Boeri. Boeri ci “regala” una campagna low cost Insomma l’ideatore del Bosco Verticale (nonché militante di estrema sinistra negli anni ’70 e più di recente assessore in quota Pd) ha deciso di fare questo regalo all’Italia, offrendo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic – “L’Italia rinasce con un fiore”. E’ questo lo slogan dellodelche servirà a spiegare agli italiani la bontà del. Il simbolo della primula è stato ideato dall’architetto Stefano(fratello dell’ex presidente Inps Tito) su richiesta del commissario straordinario dell’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. “Insieme ad un team di consulenti e a titolo gratuito abbiamo ideato e sviluppato il concept architettonico e comunicativo alla base della campagna di vaccinazione anti Covid-19? spiega sul proprio sito lo stessoci “regala” una campagna low cost Insomma l’ideatore del Bosco Verticale (nonché militante di estrema sinistra negli anni ’70 e più di recente assessore in quota Pd) ha deciso di fare questo regalo all’Italia, offrendo di ...

