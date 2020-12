Lo Spezia si gode super Nzola | da novembre solo Cristiano Ronaldo e Mkhitaryan hanno segnato più di lui

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Due reti che valgono il primo punto al Picco per lo. Protagonista assoluto della sfida contro il Bologna è stato il centravanti M'Bala, vera rivelazione della squadra di Vincenzo Italiano in questa Serie A. Il pari contro gli uomini di Mihajlovic è merito della doppietta del classe 1996 che negli ultimi due mesi ha fatto meglio di tanti altri colleghi anche più quotati.sul podio dei miglioricaption id="attachment 1066777" align="alignnone" width="814"(getty images)/captionCome riporta Opta,continua a trascinare loa suon di reti. Anche se la doppietta del Picco contro il Bologna non ha portato alla vittoria, l'attaccante e la stessa società può essere felice, anche per una statistica che mette il giocatore sul gradino dei ...

Insieme a Giulio Maggiore è stato il migliore dello Spezia che ha pareggiato ieri col Bologna. Ma non si potrà godere la sfida all´Inter in programma domenica a San Siro: Julian Chabot salterà la tras ...