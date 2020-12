"Lo mandi a cag*** e ti espelle? Roba che solo in Italia": Inter-Napoli, la furia di Ringhio Gattuso (Di giovedì 17 dicembre 2020) "solo in Italia gli arbitri ti mandano fuori perché li mandi a cag***. Se in inglese dici fu*** off in Inghilterra nessuno ti dice niente. solo in Italia l'arbitro butta fuori il capitano del Napoli perché lo manda affan*** per un rigore dubbio. solo in Italia, così si cambiano le partite. Così io avrei giocato una partita sì e una no". Un Gennaro Gattuso furibondo nel post-partita di Inter-Napoli, persa dalla sua squadra per 1-0, su rigore trasformato da Romelu Lukaku, penalty per le cui proteste è stato espulso Lorenzo Insigne. E Ringhio parla proprio di questa espulsione, e aggiunge: "Ho detto a Massa che 2 minuti prima aveva fatto i complimenti al capitano e poi lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) "ingli arbitri ti mandano fuori perché li. Se in inglese dici fu*** off in Inghilterra nessuno ti dice niente.inl'arbitro butta fuori il capitano delperché lo manda affan*** per un rigore dubbio.in, così si cambiano le partite. Così io avrei giocato una partita sì e una no". Un Gennarofuribondo nel post-partita di, persa dalla sua squadra per 1-0, su rigore trasformato da Romelu Lukaku, penalty per le cui proteste è stato espulso Lorenzo Insigne. Eparla proprio di questa espulsione, e aggiunge: "Ho detto a Massa che 2 minuti prima aveva fatto i complimenti al capitano e poi lo ...

