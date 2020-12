Livorno, l’ex Filippini: “Importante aver trovato una soluzione. Regole di vigilanza in Lega Pro? Ecco cosa fare” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Livorno è salvo.E' stata congiurata l'esclusione del Livorno Calcio dal campionato di Serie C: Aldo Spinelli, infatti, ha saldato i pagamenti che sarebbero andati in scadenza Proprio oggi e che avrebbe conseguentemente portato al fallimento del club toscano. Una buona notizia commentata dall'ex tecnico amaranto, Antonio Filippini, intervenuto ai microfoni di "TuttoC". Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista di Palermo e Lazio. "L'Importante è che sia stata trovata una soluzione adesso si pensi alla salvezza sul campo per una piazza Importante e storica come quella labronica. La vittoria di ieri nel recupero sul campo della Pro Vercelli nel recupero della 10^ giornata credo si sia trattato di un buon segnale. A mio avviso per evitare il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilè salvo.E' stata congiurata l'esclusione delCalcio dal campionato di Serie C: Aldo Spinelli, infatti, ha saldato i pagamenti che sarebbero andati in scadenzaprio oggi e che avrebbe conseguentemente portato al fallimento del club toscano. Una buona notizia commentata dall'ex tecnico amaranto, Antonio, intervenuto ai microfoni di "TuttoC". Queste le dichiarazioni dell'ex centrocampista di Palermo e Lazio. "L'è che sia stata trovata unaadesso si pensi alla salvezza sul campo per una piazzae storica come quella labronica. La vittoria di ieri nel recupero sul campo dellaVercelli nel recupero della 10^ giornata credo si sia trattato di un buon segnale. A mio avviso per evitare il ...

