Liverpool | Klopp vince il The Best FIFA Men’s Coach | “Siamo riusciti a far gioire i nostri tifosi”

Jurgen Klopp ha vinto il The Best FIFA Men's Coach. Il tecnico del Liverpool ha superato la concorrenza di diversi colleghi, a permettere al tedesco di trionfare è stato soprattutto la vittoria della Premier League. L'allenatore dei Reds, orgoglioso per la conquista dell'ambito premio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai media presenti alla cerimonia. "È stato un anno eccezionale, calcisticamente. Nonostante questo periodo difficile abbiamo potuto dare una gioia ai tifosi del Liverpool. Certo, non avrei voluto essere eliminato dalla Champions. Difficile spiegare come sia stato questo anno senza tifosi sugli spalti, ma devo dire che i miei ragazzi sono riusciti ugualmente a fare cose grandiose".

Ai cinque trofei conquistati dall'ex vice di Loew è stata preferita la cavalcata trionfale del Liverpool in patria, con la conquista di una Premier attesa da trent'anni. Lo stesso Klopp ...

