LIVE VOLLEY – Padova-Ravenna, Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di giovedì 17 dicembre 2020) Kioene Padova e Consar Ravenna si sfidano nel recupero della decima giornata di Superlega 2020/2021. Sfida di bassa classifica, con Padova che vuole allungare proprio su Ravenna, mentre quest’ultima va a caccia di punti per migliorare la penultima posizione. L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Kioene Padova – Consar Ravenna (inizio alle 18.00) ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Kioenee Consarsi sfidano nel recupero della decima giornata di. Sfida di bassa classifica, conche vuole allungare proprio su, mentre quest’ultima va a caccia di punti per migliorare la penultima posizione. L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre alle ore 18:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface RISULTATI E CLASSIFICACOME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAKioene– Consar(inizio alle 18.00) ...

zazoomblog : LIVE Modena-Knack Roeselare Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Modena-Knack… - infoitsport : LIVE Modena-Varsavia 25-21, 25-17, 26-24, Champions League volley in DIRETTA: i Canarini volano in vetta al girone - infoitsport : LIVE Modena-Varsavia 3-0 Champions League volley in DIRETTA: i Canarini volano in vetta al girone - zazoomblog : LIVE Modena-Varsavia 25-21 25-17 16-16 Champions League volley in DIRETTA: terzo set in equilibrio - #Modena-Varsa… - IdeawebTV : Volley A1/F LIVE: Cuneo-Firenze 2-0, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA -