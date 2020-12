Live Roma-Torino 2-0: Veretout su rigore (Di giovedì 17 dicembre 2020) 45' - Due minuti di recupero45'- Si fa male Ansaldi al suo posto Edera43'- Dal dischetto va Veretout: Milinkovic-Savic intuisce ma la palla entra in porta. 2-0 per la... Leggi su ilmattino (Di giovedì 17 dicembre 2020) 45' - Due minuti di recupero45'- Si fa male Ansaldi al suo posto Edera43'- Dal dischetto va Veretout: Milinkovic-Savic intuisce ma la palla entra in porta. 2-0 per la...

team_world : Come noto i due concerti di #LiamPayne previsti a luglio 2020 sono stati sospesi: oggi è stato ufficialmente comuni… - forzaroma : 47' - Fischio finale del primo tempo: Roma avanti di due reti sul Torino, gol di Mkhitaryan e Veretout!… - forzaroma : 43' - VERETOUT!!! Non sbaglia dal dischetto! 2-0 Roma! #RomaTorino 2-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - forzaroma : 42' - Rigore per la Roma! Retropassaggio sbagliato di Belotti, Dzeko sfugge a Bremer ma cade a terra dopo un contra… - forzaroma : 36' - Roma vicinissima al raddoppio. Cross dalla destra, Bremer allontana il pallone che arriva a Spinazzola: concl… -