LIVE Rigoldi-Yafai, Europeo Supergallo in DIRETTA: Boschiero più incisivo nei confronti di Gonzalez nelle prime due riprese (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2? Bel destro di Boschiero, poi montante al corpo di Gonzalez. I due si battono per prendere il controllo della situazione. 1? Scontro involontario tra le due teste. QUARTA RIPRESA 3? In questo round i montanti al corpo di Gonzalez hanno fatto la differenza. 2? Continua a cercare varchi Boschiero, ma Gonzalez in questa ripresa si sta dimostrando superiore. 1? Gonzalez prova di continuo a entrare con il montante destro. TERZA RIPRESA 3? Finisce questa seconda ripresa, in cui il destro di Boschiero ha certamente dato della superiorità al pugile italiano. 2? Altro destro di Boschiero, in questo round superiore per il momento rispetto a un Gonzalez un po’ ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Bel destro di, poi montante al corpo di. I due si battono per prendere il controllo della situazione. 1? Scontro involontario tra le due teste. QUARTA RIPRESA 3? In questo round i montanti al corpo dihanno fatto la differenza. 2? Continua a cercare varchi, main questa ripresa si sta dimostrando superiore. 1?prova di continuo a entrare con il montante destro. TERZA RIPRESA 3? Finisce questa seconda ripresa, in cui il destro diha certamente dato della superiorità al pugile italiano. 2? Altro destro di, in questo round superiore per il momento rispetto a unun po’ ...

Milano Boxing Night: Rigoldi vs Yafai andrà in onda dall’Allianz Cloud questa sera, a partire dalle 19.30. Ecco tutti i risultati live dell’evento organizzato da Matchroom Boxing e OPI since 82!

LIVE Rigoldi-Yafai, Europeo Supergallo in DIRETTA: l’azzurro difende il titolo. Attesa anche per Boschiero

Rigoldi-Yafai: i numeri - Boschiero-Gonzalez: presentazione Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di queste ore di boxe de ...

