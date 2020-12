LIVE Nuoto | Assoluti Riccione in DIRETTA | Pilato e Ceccon volano a Tokyo!!! Federica Pellegrini facile nei 200 sl

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58: Una prestazione sensazionale per Benny, che ancora con tanti margini di miglioramento vuol sognare a Tokyo. 17.55: ECCOLA!!!!! 1’06?02 per Benedetta. Nuovo record italiano (quarto tempo di sempre in Europa) per lei, polverizzato il record italiano precedente (1’06?36). Comunque brava Martina Carraro in 1’06?58 a un decimo dal crono per Tokyo, che va a Benny. Castiglioni in 1’07?01. 17.52: Adesso sarà la volta della Serie 1 con Foffi, Vozel, Castiglioni,, Carraro, Fangio, Scarcella e Angiolini. 17.50: Vince Bottazzo in 1’09?03 a precedere Verona (1’09?16) e Verzi (1’09?69). 17.47: Sorrentino, Biagiotti, Bottazzo, Verona, Verzi, Morotti, Buondonno e Berger sui blocchetti di partenza. 17.46: Adesso è venuto il momento della gara più attesa, ovvero dei 100 rana ...