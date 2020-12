LIVE Nuoto | Assoluti Riccione in DIRETTA | Pilato e Ceccon | record italiani e pass olimpici! Bene Pellegrini e Martinenghi!

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32: Caramignoli a cui è stato dato ilper Tokyo, vista la vicenda Covid a Livigno. 18.26: Ci si avvia a vivere l’ultima gara di questa giornata, ovvero i 1500 stile libero femminili con Caramignoli e Salin in vasca. 18.24: Tempi alti in questa finale dei 50 stile libero: Bori si impone in 22?05 a precedere Deplano (22?10) e Miressi (22?17). 18.18: Ci sono ora i 50 stile libero uomini. 18.13: Si impone Silvia Di Pietro in 26?54 a precedere Di Liddo (26?75) e Bianchi (26?91). Con il crono di Cocconcelli, al mattino, arriva il secondo posto, pertanto il podio è composto da Di Pietro, Cocconcelli e Di Liddo. 18.11: Greco si impone in 27?03 nella Serie 2, ma siamo lontani dal 26?66 di Cocconcelli del mattino. Ora sarà la volta della Serie 1 con Di Liddo, Di Pietro e Bianchi osservate ...