LIVE Nuoto | Assoluti Riccione in DIRETTA | Federica Pellegrini e Benedetta Pilato osservate speciali | si comincia alle 17 00

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43: Se è vero che nella gara più veloce questo risultato (28?81, record europeo) non sorprende visto il suo essere argento iridato a Gwangju (Corea del Sud) nel 2019, impressiona fino a dove si sia spinta nellatà olimpica. Sì perché il suo 1’03?55 è crono di pregevolissima fattura, partendo da una base di 1’05?40. 16.40: Gareggiando nella bolla di Budapest tra le fila degli Energy Standard in occasione della International Swimming League 2020, la classe 2005 ha stabilito i nuovi primati italiani dei 50 e dei 100 rana. 16.37: La gara sarà tutta da vivere perchédi segnali di vitalità ne ha dati. 16.34: Una giornata, comunque, ricca di stelle con soprattutto la sfida nei 100 rana donne tra, Martina Carraro e ...