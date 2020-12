LIVE Modena-Knack Roeselare 3-2, Champions League in DIRETTA: vittoria di carattere dei Canarini, che volano in testa al gruppo D (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match 22.52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:52 vittoria di carattere dei Canarini, che con quesi due punti balzano in testa al gruppo D e fanno un grande passo verso la qualificazione ai quarti di finale! 15-11 Finisce qui! 14-11 Si insacca l’attacco di tuerlinckx. 14-10 Stankovic regala 5 set-point ai Canarini. 13-10 Desmet passa in mezzo al muro. 13-9 Modena si porta a due punti dal match! 12-9 Attacco vincente di Rinaldi, che porta i suoi a +3! 11-9 Bellissima sette di Stankovic! 10-9 Mani-out di Desmet. 10-8 Sbaglia anche Tuerlinckx!!! 9-8 Errore in ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Il programma del match 22.52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:52didei, che con quesi due punti balzano inalD e fanno un grande passo verso la qualificazione ai quarti di finale! 15-11 Finisce qui! 14-11 Si insacca l’attacco di tuerlinckx. 14-10 Stankovic regala 5 set-point ai. 13-10 Desmet passa in mezzo al muro. 13-9si porta a due punti dal match! 12-9 Attacco vincente di Rinaldi, che porta i suoi a +3! 11-9 Bellissima sette di Stankovic! 10-9 Mani-out di Desmet. 10-8 Sbaglia anche Tuerlinckx!!! 9-8 Errore in ...

zazoomblog : LIVE Modena-Knack Roeselare 1-2 Champions League volley in DIRETTA: Canarini in difficoltà nel terzo parziale! -… - aleappo53 : RT @Errorigiudiziar: ??#17dicembre ore 19?? 13a puntata #EGTalks. La '#malasanità che non lo era' e che stava per distruggere la reputazione… - Errorigiudiziar : RT @Errorigiudiziar: ??#17dicembre ore 19?? 13a puntata #EGTalks. La '#malasanità che non lo era' e che stava per distruggere la reputazione… - zazoomblog : LIVE Modena-Knack Roeselare Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Modena-Knack… - infoitsport : LIVE Modena-Varsavia 25-21, 25-17, 26-24, Champions League volley in DIRETTA: i Canarini volano in vetta al girone -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Modena LIVE Modena-Knack Roeselare 2-2, Champions League volley in DIRETTA: i Canarini volano al tie-break! OA Sport LIVE Modena-Knack Roeselare 3-2, Champions League in DIRETTA: vittoria di carattere dei Canarini, che volano in testa al gruppo D

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match - Il programma del match 22.52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon prose ...

Serie C, Triestina – Perugia: diretta live, risultato in tempo reale

Sguardo alla classifica del Girone B di Serie C dove attualmente é in testa il Sudtirol con 32 punti, seguito dal Padova con 28 punti e da Perugia e Modena con 27. Pillon dovrebbe optare per un modulo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match - Il programma del match 22.52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon prose ...Sguardo alla classifica del Girone B di Serie C dove attualmente é in testa il Sudtirol con 32 punti, seguito dal Padova con 28 punti e da Perugia e Modena con 27. Pillon dovrebbe optare per un modulo ...