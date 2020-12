LIVE Modena-Knack Roeselare 0-0, Champions League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Knack Roeselare, ultimo match d’andata del Gruppo D della Champions League di volley 2020-2021. Quest’anno la formula del torneo, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli altri anni: tutte le formazioni si stanno scontrando in due round robin, le prime classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde si qualificano di diritto ai quarti di finale. I Canarini vengono da due partite estremamente convincenti, i ragazzi di Andrea Giani hanno infatti battuto prima i russi del Kemerovo (3-1), sconfiggendo quindi anche Ivan Zaytsev, e poi i ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Il programma del match Buonasera e benvenuti alladi, ultimo match d’andata del Gruppo D delladi2020-2021. Quest’anno la formula del torneo, vista l’emergenza sanitaria, è leggermente diversa rispetto a quella degli altri anni: tutte le formazioni si stanno scontrando in due round robin, le prime classificate di ogni girone, più le tre migliori seconde si qualificano di diritto ai quarti di finale. I Canarini vengono da due partite estremamente convincenti, i ragazzi di Andrea Giani hanno infatti battuto prima i russi del Kemerovo (3-1), sconfiggendo quindi anche Ivan Zaytsev, e poi i ...

Sguardo alla classifica del Girone B di Serie C dove attualmente é in testa il Sudtirol con 32 punti, seguito dal Padova con 28 punti e da Perugia e Modena con 27. Pillon dovrebbe optare per un modulo ...

Soliera, Arti Vive Festival in rete con i festival di Ferrara e Cesena

Prende avvio martedì 22 dicembre il festival digitale AL CUBO, una rassegna online che propone una serie di live streaming, webinar e panel su comunicazione, direzione artistica e tutto ciò che ...

