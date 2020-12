LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: dominio Norvegia! Laegreid precede Dale, Johannes Boe e Christiansen! (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito! Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport! 15.35 Ricapitoliamo anche il podio: Laegreid batte Dale di 7?9 e Johannes Boe di 19?9, mentre è quarto Christiansen a 42?5. Poker Norvegia! 15.34 Tutti gli azzurri si qualificano per l’inseguimento: Bormolini è 53° a 2’18?4, Windisch è 56° a 2’23?8. 15.31 Primo punto per Didier Bionaz! L’azzurro chiude 40° a 2’03?1 dalla vetta! 15.29 Lukas Hofer chiuderà 15° a 1’11?6 da Laegreid, che vince questa sprint. 15.26 Samuelsson termina quinto a 44?9. Ci saranno quattro norvegesi ai primi quattro posti. 15.19 Samuelsson trova lo zero anche in piedi e si porta in quarta posizione ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito! Appuntamento alla prossima, buona giornata da OA Sport! 15.35 Ricapitoliamo anche il podio:battedi 7?9 eBoe di 19?9, mentre è quarto Christiansen a 42?5. Poker15.34 Tutti gli azzurri si qualificano per l’inseguimento: Bormolini è 53° a 2’18?4, Windisch è 56° a 2’23?8. 15.31 Primo punto per Didier Bionaz! L’azzurro chiude 40° a 2’03?1 dalla vetta! 15.29 Lukas Hofer chiuderà 15° a 1’11?6 da, che vince questa sprint. 15.26 Samuelsson termina quinto a 44?9. Ci saranno quattro norvegesi ai primi quattro posti. 15.19 Samuelsson trova lo zero anche in piedi e si porta in quarta posizione ...

