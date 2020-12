LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: si parte! (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dunston fa a spallate con Tarczewski, poi tira e prende il braccio in abbassamento del centro avversario: liberi. 5-5 L’unghiata di Punter! Tripla per il numero 0. 5-2 Realizza l’aggiuntivo Dunston. 4-2 Ricezione vicino a canestro di Dunston che segna e subisce anche il fallo di Tarczewski. 2-2 Gran finta con arresto e tiro dalla media di Micov: primi due di Milano dopo 2?. 2-0 Correzione a canestro di Moerman lasciato colpevolmente solo a rimbalzo in attacco dopo l’errore dall’isolamento di Micic. Primo possesso in favore di Milano. 18:30 Inno dell’Eurolega, l’ormai storica Devotion, e poi si parte! 18:28 QUINTETTI – Efes: Beaubois Micic Simon Moerman Dunston; Milano: Punter Delaney Micov LeDay ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADunston fa a spallate con Tarczewski, poi tira e prende il braccio in abbassamento del centro avversario: liberi. 5-5 L’unghiata di Punter! Tripla per il numero 0. 5-2 Realizza l’aggiuntivo Dunston. 4-2 Ricezione vicino a canestro di Dunston che segna e subisce anche il fallo di Tarczewski. 2-2 Gran finta con arresto e tiro dalla media di Micov: primi due didopo 2?. 2-0 Correzione a canestro di Moerman lasciato colpevolmente solo a rimbalzo in attacco dopo l’errore dall’isolamento di Micic. Primo possesso in favore di. 18:30 Inno dell’, l’ormai storica Devotion, e poi si18:28 QUINTETTI –: Beaubois Micic Simon Moerman Dunston;: Punter Delaney Micov LeDay ...

