LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 69-72 | Eurolega basket in DIRETTA | partita folle a Istanbul | colpo grosso dei meneghini!

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23 L’si impone per la prima volta nella storia sul campo dell’. Vittoria soffertissima al termine di una: gran secondo quarto dei meneghini (chiuso sul +15), terzo periodo orribile (parziale di 21-6) e guizzo vincente nel concitato finale. FINALE:69-72 NON ARRIVA AL FERRO LA DISPERATA TRIPLA DI MICIC DALLA PROPRIA META’ CAMPO! VINCE! 69-72 Solo 1/2 di Delaney in lunetta. ESCE LA TRIPLA DI MICIC! Delaney cattura il rimbalzo e subisce il fallo a 3” dalla sirena. 15” per l’attacco dei turchi. Ataman chiama il timeout per disegnarlo al meglio, tutti ...