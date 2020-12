LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 69-72, Eurolega basket in DIRETTA: partita folle a Istanbul, colpo grosso dei meneghini! (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.25 L’MVP del match è Kevin Punter, miglior realizzatore dei milanesi con 18 punti. In doppia cifra tra gli ospiti anche Shavon Shields e Malcolm Delaney, rispettivamente a quota 11 e 10 punti. All’Efes non basta un super Vasilije Micic, che nella ripresa sale in cattedra e chiude a 20 punti. 20.23 L’Olimpia Milano si impone per la prima volta nella storia sul campo dell’Anadolu Efes. Vittoria soffertissima al termine di una partita folle: gran secondo quarto dei meneghini (chiuso sul +15), terzo periodo orribile (parziale di 21-6) e guizzo vincente nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27 Chiudiamo qui la nostra. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 20.25 L’MVP del match è Kevin Punter, miglior realizzatore dei milanesi con 18 punti. In doppia cifra tra gli ospiti anche Shavon Shields e Malcolm Delaney, rispettivamente a quota 11 e 10 punti. All’non basta un super Vasilije Micic, che nella ripresa sale in cattedra e chiude a 20 punti. 20.23 L’si impone per la prima volta nella storia sul campo dell’. Vittoria soffertissima al termine di una: gran secondo quarto dei meneghini (chiuso sul +15), terzo periodo orribile (parziale di 21-6) e guizzo vincente nel ...

