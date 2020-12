LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 31-46, Eurolega basket in DIRETTA: secondo quarto spettacolo milanese, Punter e Rodriguez i dominatori (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Efes: Beaubois 10; Milano: Punter 12 Sbaglia da metà campo Micic, e finisce così il secondo quarto, con una spettacolare Milano in questa fase di gara! Ultima azione per Milano, anzi no perché Punter nel palleggiarsi tra le gambe si fa sfuggire la palla, facendo infuriare (eufemismo) Messina. Ultimi 2?8 per l’Efes nel quarto. 31-46 Simon a segno. 29-46 ANCHE DELANEY! Terremoto Milano, ed è altro time out Efes. 29-43 ANCORA Punter DA TRE! 29-40 1/2 Singleton, il fallo l’aveva commesso LeDay. 28-40 Realizza l’aggiuntivo Punter. 28-39 KEVIN Punter! Da ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Beaubois 10;12 Sbaglia da metà campo Micic, e finisce così il, con una spettacolarein questa fase di gara! Ultima azione per, anzi no perchénel palleggiarsi tra le gambe si fa sfuggire la palla, facendo infuriare (eufemismo) Messina. Ultimi 2?8 per l’nel. 31-46 Simon a segno. 29-46 ANCHE DELANEY! Terremoto, ed è altro time out. 29-43 ANCORADA TRE! 29-40 1/2 Singleton, il fallo l’aveva commesso LeDay. 28-40 Realizza l’aggiuntivo. 28-39 KEVIN! Da ...

