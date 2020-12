LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 24-31, Eurolega basket in DIRETTA: Sergio Rodriguez posseduto, distribuisce pallacanestro a Istanbul (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiama time out Ataman perché le ultime azioni dell’Efes sono sintomo di una confusione totale, soprattutto in attacco. Siamo vicino a metà secondo quarto, fallo in attacco di Micov. 24-31 CHE SPETTACOLO Milano! Rodriguez dietro la schiena, LeDay fa saltare Pleiss e appoggia a canestro! 24-29 LEDAY! Prova l’allungo Milano dopo 3’30” di secondo quarto! 24-26 IL PASSAGGIO DIETRO LA SCHIENA DEL CHACHO! Rodriguez per Hines, a quel punto canestro troppo semplice! 24-24 Prima tripla di Shane Larkin, che fino a questo momento non sempre è stato incisivo in linea generale in Eurolega. 21-24 COS’HA FATTO HINES! Manda al bar Micic con una serie di finte ravvicinatissime e schiaccia! 21-22 1/2 Dunston. Nella lotta a ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiama time out Ataman perché le ultime azioni dell’sono sintomo di una confusione totale, soprattutto in attacco. Siamo vicino a metà secondo quarto, fallo in attacco di Micov. 24-31 CHE SPETTACOLOdietro la schiena, LeDay fa saltare Pleiss e appoggia a canestro! 24-29 LEDAY! Prova l’allungodopo 3’30” di secondo quarto! 24-26 IL PASSAGGIO DIETRO LA SCHIENA DEL CHACHO!per Hines, a quel punto canestro troppo semplice! 24-24 Prima tripla di Shane Larkin, che fino a questo momento non sempre è stato incisivo in linea generale in. 21-24 COS’HA FATTO HINES! Manda al bar Micic con una serie di finte ravvicinatissime e schiaccia! 21-22 1/2 Dunston. Nella lotta a ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda trasferta turca per l'Olimpia Milano: dall'altra parte c'è l'Anadolu Efes, la squadra più do… - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: nuovo esame di turco per i meneghini - #Anadolu #Efes… -