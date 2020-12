LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 20-20, Eurolega basket in DIRETTA: parità dopo un quarto, meneghini a segno con già 7 giocatori (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-22 Shields firma il secondo vantaggio di Milano. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – Efes: Beaubois 8; Milano: Micov 4 E finisce il primo quarto, perfetta parità a Istanbul tra Efes e Olimpia. 20-20 CHE CONTROPIEDE! Shields strepitoso, apre le praterie per l’appoggio di Brooks! 20-18 Spara la tripla Micic, ci avviciniamo all’ultimo minuto del quarto. 17-18 DATOME! Shields sbaglia un fulmineo coast to coast, Gigi sbaglia la prima tripla, ma non la seconda dalla stessa mattonella! Time out Ataman. 17-15 Gran tripla di Shields da molto lontano! 2’20” alla fine del quarto. 17-12 Micic sfrutta l’amnesia difensiva di Milano su ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-22 Shields firma il secondo vantaggio di. Inizia il secondo. TOP SCORER –: Beaubois 8;: Micov 4 E finisce il primo, perfettaa Istanbul tra. 20-20 CHE CONTROPIEDE! Shields strepitoso, apre le praterie per l’appoggio di Brooks! 20-18 Spara la tripla Micic, ci avviciniamo all’ultimo minuto del. 17-18 DATOME! Shields sbaglia un fulmineo coast to coast, Gigi sbaglia la prima tripla, ma non la seconda dalla stessa mattonella! Time out Ataman. 17-15 Gran tripla di Shields da molto lontano! 2’20” alla fine del. 17-12 Micic sfrutta l’amnesia difensiva disu ...

