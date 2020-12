LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 12-10, Eurolega basket in DIRETTA: inizio leggermente a favore dei turchi (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-12 Bella circolazione di Milano, Hines gira intorno a Moerman e appoggia al vetro. 15-10 Altra tripla di Beaubois, lasciato libero da Delaney. 12-10 Tripla di Delaney! E Milano si riavvicina. 12-7 Tripla in transizione da parte di Beaubois, c’è il time out nel quale Messina qualcosa da dire ce l’ha. 9-7 Micov attacca Simon e arriva fino al ferro in appoggio. 9-5 Stoppata da una parte, penetrazione dall’anglo dall’altra: Beaubois batte Punter su tutta la linea. 7-5 2/2 Dunston. Dunston fa a spallate con Tarczewski, poi tira e prende il braccio in abbassamento del centro avversario: liberi. 5-5 L’unghiata di Punter! Tripla per il numero 0. 5-2 Realizza l’aggiuntivo Dunston. 4-2 Ricezione vicino a canestro di Dunston che segna e subisce anche il fallo di Tarczewski. 2-2 Gran ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-12 Bella circolazione di, Hines gira intorno a Moerman e appoggia al vetro. 15-10 Altra tripla di Beaubois, lasciato libero da Delaney. 12-10 Tripla di Delaney! Esi riavvicina. 12-7 Tripla in transizione da parte di Beaubois, c’è il time out nel quale Messina qualcosa da dire ce l’ha. 9-7 Micov attacca Simon e arriva fino al ferro in appoggio. 9-5 Stoppata da una parte, penetrazione dall’anglo dall’altra: Beaubois batte Punter su tutta la linea. 7-5 2/2 Dunston. Dunston fa a spallate con Tarczewski, poi tira e prende il braccio in abbassamento del centro avversario: liberi. 5-5 L’unghiata di Punter! Tripla per il numero 0. 5-2 Realizza l’aggiuntivo Dunston. 4-2 Ricezione vicino a canestro di Dunston che segna e subisce anche il fallo di Tarczewski. 2-2 Gran ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda trasferta turca per l'Olimpia Milano: dall'altra parte c'è l'Anadolu Efes, la squadra più do… - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: nuovo esame di turco per i meneghini - #Anadolu #Efes… -