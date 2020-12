“L’Italia non è solo Milano, Torino Bologna”. Il ministro e l’articolo 3 della costituzione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Di seguito condividiamo una delle numerose lettere che ogni giorno riceviamo. “Gentile ministro Boccia,la invito a soggiornare gratuitamente quando lo si potrà fare nel mio b&b a Guardiagrele in provincia di Chieti. Un piccolo borgo alle pendici della Majella, in lockdwon da una vita. Poche anime, da sempre. Lei si sconcerta per gli odiosi assembramenti nelle strade dello shopping. L’Italia non è solo Milano, Torino, Bologna. L’ Italia è anche questa. Quando ho fatto la mia prima lezione di Diritto Costituzionale all’Universita’ di Bologna, il professore ci ha puntato il dito contro e ci invitato a imparare ogni singola parola dell’articolo 3, ricordandoci di non fermarci alle lettera ma di andare a fondo. Situazioni uguali ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Di seguito condividiamo una delle numerose lettere che ogni giorno riceviamo. “GentileBoccia,la invito a soggiornare gratuitamente quando lo si potrà fare nel mio b&b a Guardiagrele in provincia di Chieti. Un piccolo borgo alle pendiciMajella, in lockdwon da una vita. Poche anime, da sempre. Lei si sconcerta per gli odiosi assembramenti nelle strade dello shopping.non è. L’ Italia è anche questa. Quando ho fatto la mia prima lezione di Diritto Costituzionale all’Universita’ di, il professore ci ha puntato il dito contro e ci invitato a imparare ogni singola parola del3, ricordandoci di non fermarci alle lettera ma di andare a fondo. Situazioni uguali ...

