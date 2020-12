L’Italia corre verso la zona rossa, due ipotesi per le feste: oggi giornata chiave (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’ipotesi di avere un’Italia interamente gialla a Natale è ormai un lontano ricordo. A farsi sempre più largo è anzi l’idea opposta. Il Paese viaggia ormai spedito verso una zona rossa a livello Nazionale. Sono le indicazioni che emergono dopo il primo confronto avvenuto ieri a Palazzo Chigi. Incontro che verrà ripetuto quest’oggi, quando il Premier Giuseppe Conte siederà al tavolo con i capidelegazione per cercare di trovare una soluzione definitiva. Il presidente del Consiglio, spalleggiato in questo caso dal Movimento 5 Stelle, propenderebbe per delle “limitazioni mirate“, mentre a incalzare per un lockdown più rigoroso sarebbero i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. La cosa certa è che L’Italia sarà rossa a Natale, come invocato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’di avere un’Italia interamente gialla a Natale è ormai un lontano ricordo. A farsi sempre più largo è anzi l’idea opposta. Il Paese viaggia ormai speditounaa livello Nazionale. Sono le indicazioni che emergono dopo il primo confronto avvenuto ieri a Palazzo Chigi. Incontro che verrà ripetuto quest’, quando il Premier Giuseppe Conte siederà al tavolo con i capidelegazione per cercare di trovare una soluzione definitiva. Il presidente del Consiglio, spalleggiato in questo caso dal Movimento 5 Stelle, propenderebbe per delle “limitazioni mirate“, mentre a incalzare per un lockdown più rigoroso sarebbero i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia. La cosa certa è chesaràa Natale, come invocato ...

Ettore_Rosato : La crisi corre con le gambe di Conte, non quelle di Italia Viva. Abbiamo stoppato un’operazione molto pericolosa pe… - AlvisiConci : RT @ClaudiaDIppolit: @La_manina__ Io credo che la sua avversione per renzi le impedisca di vedere la realtà. L’Europa ha deciso di fare un… - michnotarnicola : RT @ClaudiaDIppolit: @La_manina__ Io credo che la sua avversione per renzi le impedisca di vedere la realtà. L’Europa ha deciso di fare un… - apavo75 : RT @ClaudiaDIppolit: @La_manina__ Io credo che la sua avversione per renzi le impedisca di vedere la realtà. L’Europa ha deciso di fare un… - michtrim : RT @elerub11: Invece di ironizzare biecamente, facendo credere che si è trattato di 1 incontro di 5 minuti a Bruxelles , i media dovrebber… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia corre Vini, l'andamento del mercato durante la pandemia Fortune Italia