Lipsia | grande colpo di mercato | preso l’ungherese del Salisburgo Szoboszlai

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il primodelinvernale lo ha messo a segno ilche ha acquisito la titolarità del cartellino del centrocampista Dominik. Il 20enne ungherese è costato 20 milioni di euro alla squadra della Red Bull. Calciatore della nazionale ungherese da marzo 2019, in questa stagione ha collezionato 20 partite, tra tutte le competizioni, segnando otto gol e dando 10 assist per la squadra austriaca del. Avestirà la maglia numero 17 e debutterà con la nuova squadra il 9 gennaio, contro il Borussia Dortmund.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/DieRotenBullen/status/1339609950738391042"caption id="attachment 1056943" align="alignnone" width="1024"(getty ...

simostu9 : @Rossonerosemper Ma chi ci ha mai creduto all’ungherese al Milan, dai. Quale vantaggio ha una proprietà di quel tip… - Milanistifurios : @fabiocovili ma pure io ci ho scherzato l'altro giorno ed onestamente non mi aspettavo che andasse al Lipsia ora. M… - MMMax1980 : Si, vero, la #Juventus ha evitato #AtleticoMadrid e #Lipsia, ma anche il Lione nella scorsa stagione sembrava un so… - marcogarghe : Inutile fare previsioni su quali potranno essere gli esiti di queste gare, vista la grande imprevedibilità di quest… - JoyceCorb : Ha un grande allenatore, molto sottovalutato. Ha fatto molto bene sia a Ausburg e poi con Lipsia. È uno che bada al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lipsia grande

Undici

Un colpo non da poco quello del Lipsia che con Dominik Szoboszlai si assicura un centrocampista che viene apprezzato da tanti top club. In Italia Szoboszlai non era seguito solo dal Napoli ma anche ...Dominick Szoboszlai è un nuovo giocatore del Lipsia. 20 milioni di euro al Salisburgo, più il 20% dell'eventuale futura rivendita.