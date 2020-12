Libia, pescatori italiani rapiti oggi liberi. Bella notizia e vergogna di Conte: pur di non perdersi la "passerella"... (Di giovedì 17 dicembre 2020) La notizia piove poco dopo le 10 del mattino di giovedì 17 dicembre: i pescatori italiani rapiti in Libia stanno per essere liberati dopo una prigionia durata mesi. Un caso che ha imbarazzato il governo, a lungo immobile e impotente di fronte alla Libia. E quando piove la notizia, si scopre che sull'aereo partito alla volta della Libia per la liberazione, oltre a Luigi Di Maio (ministro degli Esteri, scontata e dovuta la sua presenza), si trova anche Giuseppe Conte. Già, il premier. Ma come? Non doveva tenere la riunione a Palazzo Chigi per limare le nuove regole per Natale? Non era quella la priorità? Evidentemente no. Non a caso, la verifica con Matteo Renzi e Italia Viva prevista per le 9 del mattino, si era appreso prima della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lapiove poco dopo le 10 del mattino di giovedì 17 dicembre: iinstanno per essere liberati dopo una prigionia durata mesi. Un caso che ha imbarazzato il governo, a lungo immobile e impotente di fronte alla. E quando piove la, si scopre che sull'aereo partito alla volta dellaper la liberazione, oltre a Luigi Di Maio (ministro degli Esteri, scontata e dovuta la sua presenza), si trova anche Giuseppe. Già, il premier. Ma come? Non doveva tenere la riunione a Palazzo Chigi per limare le nuove regole per Natale? Non era quella la priorità? Evidentemente no. Non a caso, la verifica con Matteo Renzi e Italia Viva prevista per le 9 del mattino, si era appreso prima della ...

MediasetTgcom24 : Libia, Conte in partenza per liberare i pescatori italiani - Fontana3Lorenzo : Commovente la lettera di uno dei figli dei pescatori sequestrati in Libia inviata al governo, per chiedere di adope… - tg2rai : L'appello al governo del figlio di uno dei 18 pescatori di #MazaraDelVallo prigionieri da oltre 3 mesi in #Libia:… - Mari0Salern0 : ATTENZIONE: - beppebottero : @HuffPostItalia #Conte & #DiMaio puntano allo 'scoop' di #Natale: tornare a Roma stasera con i 18 pescatori prigion… -