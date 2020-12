Libia, liberi i pescatori di Mazara. “Siamo soddisfatti”: la nota di Forza Italia (Di giovedì 17 dicembre 2020) A seguito della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo, sequestrati in Libia, è arrivata la nota di soddisfazione di Forza Italia “Salutiamo con soddisfazione la liberazione, dopo oltre 100 giorni di prigionia in Libia, dei pescatori di Mazara del Vallo”. Comincia così la nota di Forza Italia a seguito della liberazione dei pescatori di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) A seguito della liberazione deididel Vallo, sequestrati in, è arrivata ladi soddisfazione di“Salutiamo con soddisfazione la liberazione, dopo oltre 100 giorni di prigionia in, deididel Vallo”. Comincia così ladia seguito della liberazione deidi L'articolo proviene da Inews.it.

